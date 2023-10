FeralpiSalò, le prime parole di Zaffaroni: “Sfida che accetto con entusiasmo, obiettivo salvezza”

La FeralpiSalò riparte da Marco Zaffaroni. L’ex tecnico del Verona arriva in sostituzione di Stefano Vecchi dopo un inizio di stagione non all’altezza, 5 punti in 10 giornate e 19° posto. “Questa è una sfida che ho accettato con grande entusiasmo perché sono più che convinto che ci sia tutto per risalire. Ovviamente non esistono situazioni facili, bisogna lottare e combattere senza demoralizzarsi nei momenti negativi o esaltarsi nei momenti positivi: in queste situazioni bisogna avere grandissimo equilibrio e, soprattutto, non perdere mai la fiducia perché queste sono le basi su cui costruire questa annata”, le parole in conferenza di Zaffaroni.

“Bisogna trovare i giusti equilibri per fare entrambe le fasi, difensiva e offensiva. Credo che sempre di più – continua il nuovo allenatore della FeralpiSalò – nel calcio moderno, la cosa fondamentale sia quella di riuscire ad analizzare nel minor tempo possibile il contesto in cui ci si trova, i giocatori che si hanno a disposizione, e cercare di trovare la soluzione migliore in quel dato momento. I primi giorni sono di conoscenza. Adesso bisogna valutare bene le condizioni fisiche dei ragazzi a disposizione e poi tirare le somme. L’obiettivo è quello di salvarsi avendo la forza di pensare al presente senza andare oltre. Credo fortemente che sia l’unica cosa da fare perché qualsiasi altro pensiero che si fa al di fuori di questo ti fa spendere energie e perdere fiducia”.