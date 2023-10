Inter-Monza 0-1 del 15 aprile, in beneficenza il pallone del gol di Caldirola

Finisce all’asta per beneficenza il pallone con cui Luca Caldirola siglò il gol vittoria del Monza a San Siro contro l’Inter, nello scorso campionato in quel 15 aprile storico per il club brianzolo. La sfera di gioco, autografata dall’esperto difensore, è integrata da un chip NFC che consentirà al nuovo proprietario di riguardare il gol attraverso lo smartphone. Il ricavato della vendita del pallone sarà devoluto all’associazione “Il Paese ritrovato” di Monza, il primo villaggio dedicato alla cura di persone con demenza o affette dalla sindrome di Alzheimer.