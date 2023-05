LIVE – Stati Uniti-Ecuador 1-0, Mondiale Under 20 2023 (DIRETTA)

Alle 20:00 di sabato 20 maggio Stati Uniti-Ecuador si affronteranno in occasione della prima giornata del Mondiale Under 20 di calcio. La gara, valevole per il Gruppo B della competizione argentina, metterà di fronte i nordamericani in un mini derby contro i sudamericani. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco.

Stati Uniti-Ecuador 1-0 (93′ Gomez)

Grazie a tutti gli amici di Sportface per aver seguito questa diretta testuale.

FINISCE LA PARTITA

93′- GOOL STATI UNITI!!! Gomez insacca alle spalle del portiere sul finale: 1-0

90′- Quattro minuti di recupero

81′- Yapi tenta il tiro da posizione invitante appena fuori area, uno dei difensori si sacrifica e col corpo blocca tutto.

60′- Grandissima chance per gli Usa con Luna, dopo un errore della retrovia ecuadoriana è lui a concludere in porta con un pallonetto uscito fuori di pochissimo

58′- Grande conclusione di McGlynn, grandissima parata di Napa

55′- La ripresa inizia con numerosi scontri di gioco nella metà campo: primo giallo del match per Wynder

45′- Inizio secondo tempo

FINE PRIMO TEMPO

45′- Nessun recupero

27′- L’Ecuador prova a regnare, bell’azione e cross in area da parte di Angulo, nessuno dei compagni arriva alla conclusione

20′- Meglio fin qui gli americani, buona tenuta del gioco ma poche conclusioni concrete verso la porta

8′- Attaccano gli Stati Uniti con la difesa ecuadoriana che regge bene

1′- Inizia il match

ORE 19:55 – Buonasera amici di Sportface. Benvenuti alla diretta testuale di Stati Uniti-Ecuador. Tra pochissimi minuti il fischio d’inizio.