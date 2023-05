Sampdoria, corteo dei tifosi prima del Sassuolo: “Il tempo sta per scadere”

I Gruppi della Sud hanno annunciato, tramite un comunicato ufficiale, che in occasione della gara casalinga contro il Sassuolo di venerdì 26 maggio, dalle ore 18.30, ci sarà un corteo fino allo stadio con appuntamento sotto Corte Lambruschini, sede del club. “Giù le mani dalla Sampdoria. Il tempo sta per scadere e la salvezza della Sampdoria non può più aspettare. In questo drammatico momento, proviamo profondo odio nel vedere tutti gli squallidi protagonisti di questa vicenda continuare a fare i propri sporchi interessi a danno, unicamente, del futuro della Sampdoria – si legge nel comunicato – Torniamo in strada tutti insieme, sampdoriani. Noi ci siamo e ci mettiamo la faccia. La faccia di chi, come noi, ha veramente nel cuore il bene della Samp. Essere sampdoriani è qualcosa che va oltre: è orgoglio, è senso di appartenenza, è rivendicazione sociale e territoriale, valore che hanno dato vita a quella che per noi tutti rappresenta l’Unione Calcio Sampdoria”.