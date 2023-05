Nottingham-Arsenal 1-0, Arteta: “Complimenti al City, volevamo fare qualcosa di grande ma non ci siamo riusciti”

Il Manchester City si è laureato oggi Campione d’Inghilterra grazie alla sconfitta dell’Arsenal contro il Nottingham Forest 1-0. La squadra di Arteta ha avuto un calo nelle ultime giornate, che ha permesso al City di sorpassare e vincere il titolo con due giornate di anticipo. Il tecnico dell’Arsenal ha commentato così la disfatta: “Complimenti al City. È stato un viaggio incredibile in questi 10 mesi in cui ce la siamo giocata con loro, siamo stati per così tanto tempo davanti a loro. Volevamo fare qualcosa di grande e non ci siamo riusciti. Abbiamo imparato lezioni enormi, ci siamo trasformati molto come club, abbiamo fatto dei passi da gigante. La ciliegina sulla torta di questa annata sarebbe stata il campionato. Oggi è doloroso, lo sarà domani, ma dobbiamo dare ai nostri tifosi la prestazione che meritano la prossima settimana”.