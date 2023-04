LIVE – Sporting Lisbona-Juventus, Allegri in conferenza stampa (DIRETTA)

La Juventus, dopo le recenti battute di arresto in campionato, va a caccia di un prestigioso successo contro lo Sporting Lisbona nel match valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. Il club piemontese, forte della vittoria per 1-0 ottenuta nella gara di andata dell’Allianz Stadium, vuole difendere questo vantaggio in modo tale da staccare il pass per la semifinale. Nella giornata odierna, mercoledì 19 aprile, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, parlerà in conferenza stampa per presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti.

Sportface.it seguirà il tutto in diretta attraverso degli aggiornamenti in tempo reale.