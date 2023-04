Barcellona, la risposta a Tebas sul caso Negreira: “Il presidente Laporta ha dato tutte le spiegazioni”

Attraverso un comunicato ufficiale, il Barcellona ha risposto alle perplessità sollevate da Javier Tebas, presidente della Liga, in merito alle parole di Joan Laporta sul caso Negreira: “Il presidente dell’FC Barcelona, ​​Joan Laporta, è comparso questa mattina all’assemblea straordinaria de La Liga convocata per affrontare il cosiddetto ‘caso Negreira’. Il presidente, per rispetto e cortesia nei confronti dei club professionistici, ha dato le opportune spiegazioni su questo caso e, per rispetto dell’amministrazione della giustizia, ha affermato che i chiarimenti e i dubbi che La Liga o i club potrebbero avere dopo tali spiegazioni riceveranno risposta in tribunale, dove La Liga è già rappresentata“.