eSerie A TIM 2022/2023: trionfa la Juventus Dsyre, battuto 2-1 il Verona in finale

Cala il sipario sulla eSerie A TIM 2022/2023, vinta dalla Juventus Dsyre e dal Pro Player Danilo “Danipitbull” Pinto. Nella cornice del Teatro Apollo di Lecce, i bianconeri hanno sconfitto per 2-1 l’Hellas Verona FC Esports, con Karim “HV_Karimisbak” Rmaiti che per il secondo anno di fila si è fermato ad un passo dalla vittoria. Secondo titolo invece Danipitbull dopo la vittoria del 2020/2021.

“Faccio i complimenti a Danilo “Danipitbull” Pinto e al team Juventus Dsyre per questa vittoria. Un grande applauso poi a tutte le squadre e i ragazzi che hanno dato vita per il terzo anno ad un torneo emozionante. Siamo molto soddisfatti del seguito sempre crescente della competizione, come dimostrano gli ottimi numeri registrati nel corso delle Final Eight. Ringrazio la città di Lecce, per averci ospitato nella splendida cornice del Teatro Apollo, insieme a TIM, Electronic Arts, Frecciarossa e Puma che ci hanno accompagnato lungo questo percorso. Teniamo molto alla eSerie A TIM, un campionato pensato in particolare per la generazione Z, che attraverso il mondo virtuale si avvicina alle nostre competizioni e i nostri campioni” ha commentato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A.