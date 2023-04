LIVE – Sporting Lisbona-Az Alkmaar 2-2, semifinale Youth League 2022/2023 (DIRETTA)

La diretta live di Sporting Lisbona-Az Alkmaar, prima semifinale della Youth League 2022/2023. Si scende in campo a Ginevra con il grande obiettivo di qualificarsi per la finale: final four che entrano dunque nel vivo e propongono lo scontro tra i portoghesi e gli olandesi, due formazioni di assoluto rilievo a livello di U19. Chi vincerà? Fischio d’inizio fissato alle ore 13 di venerdì 21 aprile.

Sporting Lisbona-Az Alkmaar 2-2 (9′ Diogo Cabral, 30′ Poku, 36′ Daal, 47′ Lamba)

47′ – PAREGGIO SU RIGORE DELLO SPORTING!! Lamba si prende il pallone e realizza dagli undici metri!!

45′ – Finisce il primo tempo.

36′ – UNO DUE TERRIILE DELL’AZ!!! Gli ospiti passano in vantaggio con l’ala olandese Daal! Si accende la partita.

30′ – PAREGGIO DELL’AZ ALKMAAR!!!! Zampata di Poku che trafigge Callai.

27′ – Primo ammonito del match. Goncalo Esteves paga un intervento spropositato. Per il terzino primo giallo del match.

20′ – Ancora lo Sporting pericoloso. Ci prova ancora Cabral, tentativo sul fondo.

9′ – SUBITO SPORTING IN GOLLL!!! Lo Sporting è partito a duemila. Grandissima percussione di Diogo Cabral che deposita in rete l’attuale vantaggio.

1′ Si parte.