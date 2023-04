Shakhtar Donetsk, il CEO Palkin: “La Fifa penalizza le società ucraine. L’ECA ci aiuti”

Serge Palkin, CEO dello Shakhtar Donetsk, in un’intervista rilasciata all’ANSA chiede aiuto a Nasser el Khelaifi e si scaglia contro la Fifa. Secondo il dirigente, questa sta infatti penalizzando le società ucraine in quanto, a causa della guerra, consente ai giocatori sotto contratto di accordarsi liberamente con altre società sportive per lasciare il paese. Palkin, che ha già chiesto un risarcimento di 40 milioni di euro alla federazione guidata da Infantino, ora chiede sostegno all’Eca: “Ho invitato il presidente dell’Eca a Kiev – spiega – a vedere la partita di sabato tra le nostre due squadre più rappresentative: lo Shakthar Donetsk e la Dinamo Kiev. Sono sicuro che ci capisca e che possa aiutare il calcio ucraino”. “L’Eca può fare molto per noi – aggunge Palkin – Ho invitato il presidente al Khelaifi per discutere dei problemi e di come aiutare il calcio ucraino e i club ucraini”.