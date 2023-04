Caso Osimhen, l’avvocato Grassani: “Già giudicato, con il Napoli prosciolto due volte”

L’avvocato Mattia Grassani, molto vicino alle vicende del Napoli è intervenuto quest’oggi ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ anche per parlare del caso relativo all’acquisto di Victor Osimhen: “Nei due gradi di giudizio attivati dalla procura federale il Napoli fu prosciolto, sia dinanzi alla Giustizia Sportiva sia dopo l’impugnazione della Corte Federale d’Appello”, ha dichiarato il legale. “A meno che non emergano fatti nuovi dalla procura della Repubblica di Napoli, per noi, è sceso il sipario sul giudizio”, ha aggiunto.