LIVE – Spal-Cesena, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Spal-Cesena, match valido per la ventunesima giornata del girone B di Serie C 2023/2024. Derby emiliano-romagnolo in cui i padroni di casa, quintultimi e in difficoltà, anche se reduci da una striscia aperta di risultati, ospitano la capolista del raggruppamento, che punta senza mezzi termini a restare al comando. Chi riuscirà ad avere la meglio al Paolo Mazza? Appuntamento alle ore 20.45 di domenica 14 gennaio, chi vincerà?

DOVE VEDERE LA GARA

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

Spal-Cesena ore 20.45