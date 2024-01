Poca Roma a San Siro: il Milan vince davanti a Ibra e Cardinale

La sfida tra deluse di Coppa Italia premia quella più ambiziosa e con più qualità. Il Milan batte la Roma 3-1 a San Siro e sale a 42 punti in classifica, a nove lunghezze dall’Inter capolista. Una prova di forza per i rossoneri che nelle ultime otto giornate di campionato hanno ottenuto 19 punti, meno solamente dell’Inter (aspettando la Juventus). Notte fonda invece per la squadra di Josè Mourinho che dopo la brutta sconfitta nel derby di Coppa rimedia il terzo ko consecutivo in trasferta in Serie A, come non accadeva dal periodo settembre-ottobre 2021. Troppo poco per tenere il ritmo Champions, con la Fiorentina che ora dista cinque lunghezze

Al Milan bastano undici minuti per trovare il vantaggio. Una prolungata manovra ragionata porta al limite dell’area Adli che salta Kristensen e fredda Svilar, scelto al posto di Rui Patricio. La Roma ha un approccio aggressivo in pressione, ma fatica a trovare sbocchi diversi dai cross di Spinazzola e Celik. Il Milan invece trova spesso varchi centrali. Come quello di Pulisic che alla mezz’ora chiama in causa il portiere giallorosso, che blocca in due tempi. Poi Theo Hernandez scheggia persino la traversa in un cross che ha le sembianze di un tiro coraggioso. La prima occasione della Roma arriva alla mezz’ora: Cristante lavora un bel pallone per Celik che incrocia: Maignan si supera. La Roma si riaffaccia dalle parti del francese con Paredes che ha lo spazio per calciare ma alza troppo la mira. Nella ripresa il Milan parte subito forte e trova il 2-0. Su cross dal lato opposto, c’è la sponda di Kjaer per Giroud che segna di testa da due passi. Proteste giallorosse per un presunto blocco di Pulisic su Cristante ma Guida e il Var convalidano.

La panchina giallorossa fa cenno a Belotti di prendere il posto di El Shaarawy. Il Milan si rilassa e viene punito. Lukaku fa da sponda per Pellegrini che anticipa Calabria, costretto ad intervenire fallosamente in area. Per Guida c’è rigore e dagli undici metri Paredes spiazza Maignan. Poco dopo un fallo di Kjaer su Belotti porta una punizione alla Roma: Pellegrini calcia col destro, ma la barriera devia in angolo. Il capitano giallorosso ci riprova al 73′ su sponda di Lukaku, ma la sua conclusione è respinta da Calabria. Lo spavento in casa Milan dura poco. All’84’ Giroud col tacco pesca in area Theo Hernandez che sfodera un sinistro micidiale: traversa-gol. Nel finale c’è spazio per un’altra parata di Maignan su Pellegrini e per un palo colpito da Musah. Nella sua esperienza giallorossa, Josè Mourinho ha sempre iniziato il girone di ritorno con una sconfitta: ko con il Milan al Meazza nella 20ª giornata del torneo 2021/22 e con il Napoli al Maradona nella 20ª giornata del torneo 2022/23. Adesso per i giallorossi c’è il nono posto. Per Pioli un terzo che sembra sospeso tra un sogno proibito e l’obiettivo minimo.