MOVIOLA – Milan-Roma, Calabria in ritardo su Pellegrini: rigore solare, Paredes fa 2-1

Episodio da moviola nel corso del secondo tempo di Milan-Roma, match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. A San Siro i giallorossi provano a reagire dopo il 2-0 di Giroud, si appoggiano su Lukaku in una delle rarissime volte, l’attaccante belga fa la sponda per Pellegrini che entra dentro l’area di rigore e viene scalciato da Calabria. Per Guida non c’è nessun dubbio, è calcio di rigore. E la decisione è quella corretta: l’intervento infatti avviene dentro l’area di rigore ed il calcio del terzino rossonero è chiaro, in ritardo e falloso. Dal dischetto Paredes non sbaglia e fa 2-1.