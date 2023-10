LIVE – Roma-Vorskla Poltava 3-0, Women’s Champions League 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Roma-Vorskla Poltava, match valido per l’andata del secondo turno di qualificazione ai gironi di Women’s Champions League 2023/2024. Le giallorosse di Spugna cercano una vittoria per mettere in discesa la qualificazione alla fase a gironi, ecco che arriva la formazione ucraina certo insidiosa al Tre Fontane. Si parte alle ore 14.30 di mercoledì 11 ottobre, chi riuscirà a vincere?

COME SEGUIRLA IN TV

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

ROMA (4-3-3): Ceasar; Bartoli, Linari, Minami, Di Guglielmo; Greggi, Kumagai, Giugliano; Viens, Giacinti, Haavi.

A disp.: Korpela, Ohrstrom, Valdezate, Aigbogun, Serturini, Ciccotti, Glionna, Latorre, Tomaselli, Feiersinger, Kramzar, Cimò

All. Alessandro Spugna

VORSKLA POLTAVA (4-2-3-1): Samson; Shaynyuk, Korsun, Kotyk, Podolska; Petryk, Osipyan; Andrukhiv, Kalinina, Kozlova; Kravchuk

A disp.: Herasymchuk, Bondarchuk, Davydenko, Kulmagambetova, Babenko, Radionova, Voit, Kotiash, Kuleba

All. Natalija Zinčenko

Roma-Vorskla Poltava 3-0 (13′ Viens, 58′ Giugliano, 64′ Giacinti)

FINISCE QUI LA PARTITA: 3-0. Mercoledì prossimo il match di ritorno

90′ – Tre minuti di recupero

85′ – Ritmi bassi in questo finale

75′ – Comoda gestione per le giallorosse

64′ – TRE A ZERO ROMA! Grande azione di Haavi, Giacinti conclude e firma il 3-0 col tocco da due passi

58′ – GOL ROMA! GIUGLIANO! Cross di Haavi dalla destra, l’azzurra di testa firma il raddoppio

49′ – Ancora Samson! Tiro a botta sicura sul primo palo di Haavi: il portiere devia in angolo

46′ – Si riparte

FINE PRIMO TEMPO

43′ – Decisiva ancora Samson! Colpo di testa in torsione di Giacinti, il portiere respinge in tuffo

37′ – Roma in controllo del possesso palla

26′ – Gran parata di Samson su un tiro a botta sicura di Giugliano

13′ – GOL ROMA! VIENS! Prima un tiro di Giugliano, Samson respinge. Poi Giacinti trova la traversa. Infine il tap in vincente è di Viens

5′ – Pericolosa il Vorskla. Ci prova Kozlova: palla fuori

3′ – Altra occasione. Colpo di testa di Greggi dopo una corta respinta: Samson devia in corner

2′ – Subito una chance per la Roma! Giugliano innesca Haavi che tenta un tiro cross in diagonale: palla in fallo laterale

1′ – Fischio d’inizio

14:25 – Benvenuti! Ancora pochi minuti e avrà luogo il fischio d’inizio