Wta Hong Kong 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 12 ottobre con Trevisan

Nella giornata di domani, giovedì 12 ottobre, si giocheranno gli ottavi del Wta 250 di Hong Kong. In campo Martina Trevisan, testa di serie numero 6, che aprirà il programma sul campo 1 contro Frech. In tabellone anche le teste di serie 2 e 4, Haddad Maia e Wang, che sfideranno Pavlyuchenkova e Sorribes Tormo. La qualificata Lansere, numero 271 della classifica Wta, sarà impegnata contro la testa di serie numero 3 Mertens. Ecco il programma completo della giornata.

CENTRE COURT

ore 9:00 (4) Wang vs Sorribes Tormo

a seguire Pavlyuchenkova vs (2) Haddad Maia

a seguire Fernandez vs Andreeva

COURT 1

ore 9:00 (6) Trevisan vs Frech

a seguire (Q) Lansere vs (3) Mertens

a seguire Fruhvirtova vs Korneeva