Caso Fagioli, l’avvocato Cesare Di Cintio: “Deve essere provata l’identità di chi ha scommesso”

“Stiamo parlando di una ipotesi tutta da dimostrare. Siamo ancora in una fase preliminare: deve essere provata l’identità di chi ha effettuato le scommesse, la liceità o meno della piattaforma e se è stata effettuata una scommessa sul calcio”. Lo ha detto a LaPresse l’avvocato Cesare Di Cintio, titolare dello studio legale Dcf Sport Legal, specializzato in diritto dello sport, sul caso Fagioli. Il centrocampista della Juventus è al centro di un’inchiesta per presunte scommesse su piattaforme illegali. “L’articolo 34 del codice di giustizia sportiva è un principio cardine nell’ambito dell’ordinamento federale. Per aver violato la norma è prevista una sanzione minima dell’inibizione o la squalifica non inferiore a tre anni più una ammenda da 25 mila euro. Qui si tratta ancora di una situazione in fase di indagine, che si è sviluppata on line, e quindi non è detto neanche che sia il giocatore che abbia effettuato direttamente le scommesse. Ci deve essere dunque prima la prova dell’effettiva colpevolezza, dopodiché i rischi sono quelli che ho detto prima”, ha aggiunto il legale.

E ancora: “Se un calciatore può scommettere su altri sport? La questione è molto dibattuta. Su questo c’è una sentenza del collegio di garanzia che fa riferimento a un tennista che aveva scommesso su un altro sport. Inizialmente era stato condannato e poi prosciolto. Ma c’è da dire che un atleta non dovrebbe effettuare scommesse di nessun tipo. Se pensiamo che il settore sportivo dovrebbe essere ispirato a principi di lealtà probità e correttezza, è chiaro che di per sé scommettere non è un reato ma non rientrerebbe in quei canoni. Da libero cittadino uno può fare quello che vuole e scommettere quando la scommessa è lecita, ma quando aderisci ad un singolo ordinamento accetti le regole di quell’ordinamento. E le regole della Figc sono molto stringenti”, ha rimarcato Di Cintio.