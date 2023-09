LIVE – Roma, Tiago Pinto nella conferenza stampa di fine mercato (DIRETTA)

Alle 14:30 di oggi, martedì 5 settembre, il general manager della Roma Tiago Pinto parlerà in conferenza stampa per fare un bilancio di fine mercato. Sono arrivati Romelu Lukaku, Houssem Aouar, Rasmus Kristensen, Evan Ndicka, Renato Sanches, Leandro Paredes e Sardar Azmoun. Nomi importanti, ma i giallorossi al momento sono fermi ad un solo punto in classifica. Un avvio da incubo, che Tiago Pinto proverà a spiegare. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 14:30.

