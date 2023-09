Roma, Tiago Pinto in conferenza stampa: orario, tv e streaming

Alle 14:30 di oggi, martedì 5 settembre, il general manager della Roma Tiago Pinto terrà la tradizionale conferenza stampa di fine mercato. Tempo di bilanci e analisi per i giallorossi dopo una sessione difficile, ricca di ostacoli, dettata dai paletti del fair play finanziario. Mourinho ha accolto Romelu Lukaku, Houssem Aouar, Rasmus Kristensen, Evan Ndicka, Renato Sanches, Leandro Paredes e Sardar Azmoun, ma per ora la classifica dei giallorossi è da bassifondi. Un punto in tre partite per i giallorossi, che ora provano a sfruttare la sosta per schiarire le idee. Tiago Pinto è pronto a motivare le sue scelte sul mercato e per spiegare alcune posizioni assunte dalla società. Due le cessioni eccellenti: quella di Roger Ibanez e quella di Nemanja Matic. Due temi in più da affrontare in una conferenza stampa che si preannuncia ricca di argomenti. L’evento sarà trasmesso sui canali social (Facebook, Twitter, Youtube) della Roma.

