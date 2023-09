Roma, rivedi la conferenza stampa di fine mercato di Tiago Pinto (VIDEO)

di Christian Poliseno 42

La conferenza stampa di Tiago Pinto, General Manager della Roma, a seguito della chiusura del calciomercato estivo. Una partenza non eccellente per i giallorossi, che hanno raccolto un solo punto in 3 gare. Il dirigente portoghese però, ha parlato in conferenza di ogni tema riguardante il mondo Roma. Ecco il video della conferenza stampa integrale dell’allenatore portoghese.