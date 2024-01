Pallanuoto, Europei femminili: qualità video disastrosa per Italia-Spagna su Rai Sport, proteste social

Disastroso l’approccio del Setterosa ma disastrosa anche lla qualità video e anche audio su Rai Sport per Italia-Spagna, match valido per gli Europei femminili di pallanuoto. Per tutto il primo periodo, il match è andato in onda con diverse problematiche tecniche e con una qualità delle immagini scadenti e pixellate, oltre che con l’audio a intermittenza. A fine primo quarto è stata ripristinata la qualità delle immagini.