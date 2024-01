LIVE – Roma-Atalanta, Mourinho in conferenza stampa (DIRETTA)

Alle 12:30 di sabato 6 gennaio Josè Mourinho terrà la conferenza stampa di presentazione di Roma-Atalanta, match della diciannovesima giornata di Serie A. Ostacolo Gasperini per il tecnico portoghese dopo il turno di Coppa Italia. Tanti i temi sul tavolo, a partire dall’addio (annunciato due giorni fa) di Tiago Pinto. Sullo sfondo anche il mercato di gennaio, che ha regalato un difensore centrale a Mourinho: Dean Huijsen, in arrivo in prestito secco dalla Juventus. Sportface.it vi offrirà la diretta testuale della conferenza stampa di Mourinho.

