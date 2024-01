Tour de Ski 2024, 15km femminile Val di Fiemme: Svahn in una volata tutta svedese su Karlsson

Nel penultimo appuntamento, terzultima tappa, del Tour de Ski femminile 2024, a spuntarla in Val di Fiemme è Linn Svahn. Nella mass start a a tecnica classica, la svedese batte in volata la connazionale. Terzo posto per Hinning. In gestione Jessie Diggins, che partiva con 44 secondi di vantaggio Niskanen, 58 su Karlsson e oltre un minuto su Svahn, e chiude ottava a poco più di 5 secondi dalla testa. Per quanto riguarda i colori azzurri, Caterina Ganz e Anna Comarella sono rispettivamente 25ª e 28ª.