Pro Sesto-Juventus U23 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Pro Sesto-Juventus U23 sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la ventisettesima giornata del girone A di Serie C 2022/2023. La capolista vuole rimanere tale e cerca i tre punti contro i bianconeri al momento in decima posizione, l’ultima valida per entrare ai playoff. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 14.30 di sabato 11 febbraio, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE