LIVE – Pro Patria-Padova 0-3, Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

La diretta live di Pro Patria-Padova, match valido per la ventitreesima giornata del girone A di Serie C 2022/2023. Scontro tra i bustocchi e gli euganei già fondamentale per la lotta alle posizioni playoff. Settimi i padroni di casa, undicesimi i veneti che peraltro vivono un momento difficile per via del caos tra il ds Mirabelli e una parte della tifoseria. Chi avrà la meglio al Carlo Speroni? Appuntamento alle ore 14.30 di sabato 21 gennaio.

Le formazioni ufficiali:

PRO PATRIA (3-5-2): Del Favero; Vaghi, Lombardoni, Saporetti; Perotti, Vezzoni, Fietta, Ferri, Ndrecka; Castelli, Pitou.

Allenatore: Jorge Vargas

PADOVA (4-2-3-1): Donnarumma; Delli Carri, Valentini, Belli, Zanchi; Cretella, Dezi;Liguori, Vasic, Russini; De Marchi.

Allenatore: Vincenzo Torrente

Pro Patria-Padova 0-3 (44′ Valentini, 73′ Jelenic, 90+2′ Redrezza)

FINISCE QUI! IL PADOVA TRAVOLGE 3-0 LA PRO PATRIA!

90’+2′- GOL! GOL! GOL! TRIS PADOVA! A segno anche Redrezza!

90‘- 4’ di recupero.

85‘- Conclusione di Lombardini, palla alta.

82‘- Doppio cambio Padova: dentro Piovanello e Redrezza per Liguori e Russini.

76‘- Nella Pro Patria fuori Castelli, dentro Citterio.

73′- GOL! GOL! GOL! RADDOPPIO PADOVA! Russini crossa al centro per Jelenic che, da due passi, fa 2-0!

69‘- Il Padova continua a fare la partita, nuovo corner conquistato.

62‘- Triplo cambio Pro Patria: dentro Piu, Gavioli e Franchini, per Belli, Pitou e Fietta.

60‘- Doppio cambio nel Padova: fuori De Marchi e Cretella, dentro Jelenic e Ceravolo.

55‘- Nuova occasione per De Marchi, che sfiora il palo.

49‘- Conclusione di De Marchi che, a tu per tu con De Favero, spreca una colossale occasione.

46‘- Scatta la ripresa!

INTERVALLO

45‘- Due di recupero.

44′- GOL! GOL! GOL! VANTAGGIO PADOVA! La sblocca Valentini con un colpo di testa sugli sviluppi di corner!

37‘- Ammoniti Perotti e Russini.

34‘- Gli ospiti sono in fiducia e vanno a caccia del raddoppio.

29‘- Primo cambio per la Pro Patria: Boffelli rileva Vezzoni.

25‘- Grande intervento di Del Favero sul diagonale di Russini.

23‘- Ammonito Cretella.

20‘- Calcio di punizione di Russini, che guadagna solo un altro corner.

18′- ESPULSO SAPORETTI! Fallo da ultimo uomo su Liguori, Pro Patria in 10 uomini.

16‘- Conclusione al volo di Castelli, che non centra la porta.

10‘- Bello scambio tra Castelli e Vezzoni, con quest’ultimo che calcia. Donnarumma respinge in angolo.

6′– Conclusione dalla distanza di Cretella, palla alta.

1′– Si parte!

14:20 – Buon pomeriggio e benvenuti gentili lettori di Sportface.it, a breve inizierà il match tra Pro Patria e Padova.