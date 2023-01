LIVE – Pescara-Viterbese 1-0, Serie C 2022/2023: girone C (DIRETTA)

di Christian Poliseno 99

Il Pescara ospita la Viterbese nella ventitreesima giornata di Serie C. Fischio d’inizio alle 14:30 di domenica 22 gennaio per il girone C. Gli abruzzesi devono fronteggiare un momento di crisi e sono chiamati a reagire per difendere il terzo posto. Altri obiettivi e zone di classifica per i laziali che occupano al momento il penultimo posto con 17 punti. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme dal 1′ di gioco.

DOVE SEGUIRLA IN TV

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

Pescara-Viterbese 1-0 (90′ Tupta)

90′ + 5′ – Finisce qui. Pescara batte Viterbese 1-0.

90′ – TUPTAAAAA!!! Pescara in vantaggio sullo scadere della frazione. Padroni di casa in vantaggio, esplode l’Adriatico. Adesso è solo recupero.

81′ – Ancora un giallo, ammonito Kraja.

73′ – Ammonito Riggio.

65′ – Cambi da una parte e dall’altra. Forze fresche in campo.

54′ – Cuppone ancora vicino al vantaggio: pallone salvato sulla linea.

46′ – Inizia adesso la seconda frazione. Si riparte.

45′ +1′ – Finisce qui il primo tempo. Intervallo, 0-0.

43′ – Ultimi minuti, tra poco le squadre andranno negli spogliatoi.

37′ – Assalto del Pescara, ma sia il tiro di Kolaj che di Tupta finiscono fuori.

28′ – Cuppone va al tiro, Bisogno compie un miracolo, 0-0.

23′ – Subito un ko in casa Viterbese, fuori Mungo, al suo posto Mbaye.

18′ – Primo giallo del match: ammonito Aloi.

13′ – Nulla da segnalare. Squadre che si studiano e Pescara in possesso del pallone.

1′ – Partiti. Al via il match tra Pescara e Viterbese.