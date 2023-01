LIVE – Monterosi-Crotone 1-1, Serie C 2022/2023: girone C (DIRETTA)

di Christian Poliseno 121

Monterosi contro Crotone per la ventitreesima giornata di Serie C. Si gioca alle 14:30 di domenica 22 gennaio per il girone C e le due squadre cercano la svolta stagionale. Il Crotone deve tenere il passo del Catanzaro ed evitare una fuga ancora più netta. Il Monterosi viene da una vittoria con la Juve Stabia e spera in un altro successo per allontanare i bassifondi. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale.

DOVE SEGUIRLA IN TV

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

Monterosi-Crotone 1-1 (42′ Chiricò, 90’+2′ Costantino)

90′ + 5′ – Finisce qui. Tra Monterosi e Crotone finisce 1-1.

90′ + 2′ – COSTANTINOOOOOO!!!! La riprende il Monterosi nei minuti finali. Tutto riaperto: 1-1.

90′ – Inizia il recupero, si giocherà per ancora 4 minuti.

83′ – Tante proteste per il Crotone. Prima per un possibile tocco di mano in area, non sanzionato, poco dopo Tonin cade in area per un contrasto, dove perde anche una scarpa, ma per Maggio di Lodi non c’è nulla. Ammonito Tartaglia per proteste ed espulso il tecnico Menichini.

75′ – Praticamente nulla da segnalare, si resta 0-1.

66′ – Cambi da una parte e dall’altra. Forze fresche in campo.

57′ – Buona occasione per Papini, ma colpisce male.

46′ – Ripartiti. Inizia adesso il secondo tempo.

45′ – Finisce qui il primo tempo. Monterosi 0 – Crotone 1.

42′ – Chiricò!!!! Crotone in vantaggio con un mancino precisissimo del numero 32. 0-1.

35′ – Crialese col sinistro, pallone fuori e non di poco.

26′ – Succede di tutto in pochissimi secondi. Tiro cross di Carlini, ma il pallone si stampa sul palo. Nell’azione successiva Chirichò tenta la gran botta di controbalzo, Forte devia e il pallone sbatte ancora sulla traversa. Il pallone arriva ancora a Chirichò che tenta ancora il tiro e terza traversa.

21′ – Prova Gomez di testa, pallone alto, sopra la traversa.

16′ – Punizione di Petriccione, Forte para agevolmente.

1′ – Partiti. Al via il match tra Monterosi e Crotone.