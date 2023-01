Sampdoria, Gabbiadini: “Facciamo fatica a fare gol, ma rispetto a prima ora il gioco c’è”

L’attaccante della Sampdoria, Manolo Gabbiadini, ha commentato la sconfitta subita in casa contro l’Udinese questo pomeriggio. Il calciatore blucerchiato, ai microfoni di Sky Sport, spiega così il ko: “Facciamo una gran fatica a segnare, è un momento anche sfortunato. Se non la metti dentro non vinci, ma rispetto al passato il gioco ora c’è. Non dobbiamo mollare e continuare a lavorare. Crediamoci finché c’è speranza”.