Real Madrid-Bayern, Tuchel: “Bisogna avere fiducia. Vinicius? Difficile fermarlo”

“Dobbiamo recuperare palla e cercare profondità con i passaggi, ma dobbiamo essere preparati alle loro transizioni. La teoria è una cosa, applicarla sul campo è un’altra. Dobbiamo cercare di mettere i calciatori nelle migliori condizioni possibili. Gli undici e i cambi saranno importanti e bisogna avere fiducia. Loro giocano in casa e potrebbero essere più offensivi”. Lo ha detto il tecnico del Bayern Monaco, Thomas Tuchel in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro il Real Madrid. Pericolo numero 1 è Vinicius, autore di una doppietta nel match di andata terminato 2-2: “È difficile pensare a come fermarlo, tanti ci hanno provato e non ci sono riusciti. Sappiamo che può far male a qualsiasi squadra del mondo ed è possibile che domani non tutto vada alla perfezione. Ma abbiamo comunque la mentalità giusta per battere il Real Madrid e arrivare a Wembley”. Già decisa la composizione della difesa di domani: “Dier e De Ligt hanno giocato insieme i quarti e quindi meritano di continuare a giocare. Abbiamo un’idea di gioco e domani la manterremo”. E a chi gli chiede se è rimasto stupito del rendimento di Harry Kane, Tuchel risponde con una battuta: “Quello che mi ha sorpreso è la quantità di acqua e caffè che beve. Harry è in ottima forma, conoscevamo la sua grande personalità, al di là di tutte le sue qualità. E domani dovrà dare tutto”.