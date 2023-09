LIVE – Pescara-Juventus U23 3-1, Serie C 2023/2024: girone B (DIRETTA)

Alle 20:45 di oggi, sabato 2 settembre scenderanno in campo Pescara e Juventus U23. Le due squadre si sfideranno in occasione della prima giornata del campionato di Serie C 2023/2024 con il girone A che è pronto a fornire i primi verdetti sulle formazioni più in forma. Quale sarà il risultato finale al termine dei novanta più recupero? Scopriamolo insieme. Sportface.it vi offrirà infatti un live testuale a partire dalle 20:45.

Pescara-Juventus U23 3-1 (11′, 42′ Cuppone, 34′ Accornero, 54′ Guerra)

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

Grazie a tutti gli amici di Sportface per aver seguito questa diretta testuale.

FINISCE LA PARTITA

90′- Quattro minuti di recupero

74′- Punizione calciata da Merola: pallone che termina sul fondo

73′- Ammonito Hujisen

61′- Conclusione di Aloi che si spegne sul fondo

55′- Ammonito Pierno

54′- GOOL JUVENTUS!!! Guerra approfitta dell’errore di Plizzari e accorcia le distanze: 3-1

51′- Occasione ancora per i padroni di casa con Tunjov che si smarca per vie centrali e sgancia il sinistro che Garofani non trattiene.

46′- Inizio secondo tempo

FINE PRIMO TEMPO

45′- Nessun recupero

42′- GOOL PESCARA!!! Cuppone firma la doppietta con una grande girata in area: 3-0

39′- Ammonito Hasa

34′- GOOL PESCARA!!! Controllo col destro e tiro decisivo di Garofani: 2-0

15′- Occasione Juventus con Mbangula che effettua una sponda per Turicchia, che però non calcia in tempo. Chiude bene Mesik in scivolata

11′- GOOL PESCARA!!! Cuppone approfitta di un errore difensivo, e col mancino spiazza Garofani: 1-0

5′- Parte bene la formazione bianconera che inizia ad impostare

1′- Inizia il match

ORE 20:40 – Buonasera amici di Sportface. Benvenuti alla diretta testuale di Pescara-Juventus U23. Tra pochissimi minuti il fischio d’inizio.