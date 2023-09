LIVE – Avellino-Latina 0-2, Serie C 2023/2024: girone C (DIRETTA)

Alle 20:45 di oggi, sabato 2 settembre Avellino e Latina si sfideranno in occasione della prima giornata del campionato di Serie C 2023/2024. Entra nel vivo il girone C con due squadre che sognano un posto da protagoniste. Quale sarà il risultato finale al termine dei novanta più recupero? Scopriamolo insieme. Sportface.it vi offrirà infatti una diretta testuale a partire dalle 20:45.

Avellino-Latina 0-2 (28′ Fella, 91′ Fabrizi)

FINISCE LA PARTITA

91′- GOOL LATINA!!! Fabrizi la chiude sul finale: 0-2

90′- Cinque minuti di recupero

85′- Giallo per D’Amico

82′- Ci prova Gori con un tiro che si infrange sul palo, gran giocata dell’ex Reggina

67′- Gran palla di Sgarbi per Patierno, che da due passi manca clamorosamente la porta.

65′- Girandole di cambi

50′- Latina ad un passo dal raddoppio con Riccardi che riceve da Del Sole e davanti alla porta sciupa da ottima posizione.

46′- Inizio secondo tempo

FINE PRIMO TEMPO

45′- Due minuti di recupero

36′- Giallo anche per Mastroianni, per fallo su Dall’Oglio

34′- Ammonito Cancellotti

28′- GOOL LATINA!!! La sblocca l’ex del match Fella: 0-1

16′- Angolo per l’Avellino, D’Angelo lascia partire un tiro da fuori area ma non centra lo specchio della porta

12′- Benedetti ci prova su un rimpallo, il difensore calcia malissimo però. Niente di fatto

8′- Occasione Avellino con Marconi che colpisce al volo un assist dalle retrovie, palla che finisce di poco alta sulla traversa.

1′- Inizia il match

