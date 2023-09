Real Madrid, Bellingham: “Sto vivendo un sogno che è diventato realtà”

“Cerco di restare con i piedi per terra, ma quando ho segnato è stato il boato più forte che abbia mai sentito ed è un sogno che diventa realtà. Quando cantavano ‘Hey Jude’ volevo fermarmi ad ascoltarli, mi tremavano le gambe”. Così Jude Bellingham parla al termine del successo del Real Madrid in cui l’ex Borussia Dortmund è ancora una volta decisivo. “Bisognava essere molto pazienti, la partita è stata movimentata e i nostri avversari erano aggressivi”, analizza il calciatore, già alla quinta rete siglata in quattro giornate di Liga.