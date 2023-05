LIVE – Pescara-Entella, Playoff Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

La diretta live di Pescara-Entella, match valevole per il secondo turno della fase nazionale dei playoff del campionato italiano di Serie C 2022/2023. Gli uomini guidati da Zednek Zeman, dopo aver eliminato la Virtus Verona, dovranno alzare l’asticella per provare a raggiungere la semifinale. I liguri, dal loro canto, arrivano dalla rimonta sul Gubbio e ora vogliono avvantaggiarsi in vista del ritorno in casa.. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di sabato 27 maggio, chi avrà la meglio?

Sportface.it seguirà il match in diretta e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

Pescara-Entella Ore 20:30

