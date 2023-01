LIVE – Pergolettese-FeralpiSalò 0-1, Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

La diretta live di Pergolettese-FeralpiSalò, match valido per la ventitreesima giornata del girone A di Serie C 2022/2023. La seconda in classifica, un punto di distacco rispetto alla vetta, è impegnata sul campo della formazione di Crema che invece lotta per evitare la retrocessione. 14 punti separano le due formazioni. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 17.30 di sabato 21 gennaio.

Le formazioni ufficiali:

Pergolettese (3-5-2): Soncin; Piccinini, Arini, Lambrughi; Bariti, Figoli, Artioli, Varas, L. Villa; Iori, Abiuso.

Allenatore: A. Villa.

Feralpisalò (4-3-2-1): Pizzignacco; Bergonzi, Bacchetti, Pilati, Panico; Icardi, Palazzi, Balestrero; Voltan Guerra, Butic.

Allenatore: Vecchi.

Pergolettese-FeralpiSalò 0-1 (90′ Guerra)

FINISCE QUI! LA FERALPISALO’ STENDE 1-0 LA PERGOLETTESE!

90‘- 5’ di recupero.

90′- GOL! GOL! GOL! VANTAGGIO FERALPISALO’! Gli ospiti passano in vantaggio nel finale con Guerra: a segno di testa su assist di Tonetto!

86‘- Nella Pergolettese Guiu Vilanova per Iori.

85‘- Tonetto va al cross, ma non trova compagni.

83‘- Nella Pergolettese esce Bariti al suo posto Tonoli.

80‘- Nella Feralpisalò Butic sostituito da Pittarello, mentre Pietrelli entra per Voltan.

79‘- Ancora una perfetta uscita di Pizzignacco, che fa suo il cross di Bariti.

76‘- Doppio cambio Feralpisalò: dentro Musatto e Tonetto per Icardi e Panico. Nella Pergolettese Andreoli al posto di Figoli.

73‘- Uno- due tra Guerra e Voltan, con quest’ultimo che viene fermato soltanto da un ottimo Soncin.

70‘- Voltan batte un calcio di punizione, ma il direttore di gara ravvisa un fuorigioco.

67‘- Nella Feralpisalò Palazzi viene rilevato da Hergheligiu.

65‘- La gara vive di sprazzi, ma nessuna delle due squadre finora ha trovato il guizzo decisivo.

60‘- Piovono cartellini gialli: ammonito anche Artioli.

58‘- Destro di Voltan, Soncin blocca agevolmente.

55‘- Ammonito Figoli.

52‘- Mancino di Iori, palla larga.

51‘- Ammonito Balestrero e Palazzi.

46‘- Scatta la ripresa!

INTERVALLO

45‘- Non c’è recupero.

44‘- PALO PERGOLETTESE! Il colpo di testa di Figoli viene fermato dal legno.

38‘- Guerra va in gol su assist di Balestretro, ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

36‘- Conclusione al volo di Palazzi, Soncin respinge con un guizzo.

33‘- Cross di Villa, Pizzignacco anticipa tutti e fa sua la sfera.

30‘- Vargas chiude su Icardi e guadagna un calcio di punizione.

26‘- Ci avviciniamo alla mezz’ora e il punteggio non si sblocca.

22‘- Butic calcia in porta dopo essere stato sbilanciato da Lambrughi. Ci sono timide proteste, ma si prosegue.

19‘- Ammonito Bacchetti.

13‘- Grande chance per Balestrero che, tutto solo davanti a Soncin, spreca.

11‘- Soncin si distende e para il tiro di Butic.

9′– Conclusione da fuori area di Artioli, Pizzignacco blocca.

3′– Cross di Voltan, Bacchetti pizzica il pallone ma non basta per deviarlo in porta.

1′– Si parte!

17:20 – Buon pomeriggio e benvenuti gentili lettori di Sportface.it, a breve inizierà il match tra Pergolettese e Feralpisalò.