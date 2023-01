Serie C 2022/2023, Guerra nel finale fa impazzire la Feralpisalò: Pergolettese stesa 1-0 a domicilio

La Feralpisalò supera 1-0 nel finale la Pergolettese nel match del Voltini valevole per la ventitreesima giornata del girone A del campionato di Serie C 2022/2023: a decidere la contesa è una rete siglata da Simone Guerra a pochi secondi dal triplice fischio. Successi di misura anche per Trento e Novara, che si impongono rispettivamente su Mantova e Virtus Verona; colpo esterno dell’Arzignano, che piega 2-1 il Piacenza.

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

Dopo una breve fase di studio le due squadre iniziano a scaldare i motori: i primi a tentare le conclusioni sono Artioli e Butic, che però vengono disinnescate senza troppi problemi. La formazione ospite con il passare dei minuti si rende sempre più pericolosa sull’asse Balestrero-Butic, che trova sempre la pronta opposizione di Soncin. Nel finale di primo tempo, però, sono i padroni di casa a sfiorare la rete in due occasioni, prima con un tiro a botta sicura di Vargas murato da Bacchetti, e poi con un colpo di testa di Figoli che, sugli sviluppi di corner, colpisce un clamoroso palo. Si va a riposo sul parziale di 0-0.

Nella ripresa la Feralpisalò prova a dare una svolta alla gara attraverso le sostituzioni effettuate da mister Stefano Vecchi, mentre la Pergolettese si difende in maniera molto ordinata e tenta di colpire in contropiede. L’incontro resta estremamente equilibrato e le due compagini fanno tanta fatica a creare reali pericoli dalle parti dei portieri avversari. Negli ultimi minuti di gioco sono i lombardi ad attaccare con maggiore convinzione trascinati da uno scatenato Voltan, anche se a realizzare la rete della vittoria è Simone Guerra che, su assist di Tonetto, mette a referto il colpo di testa decisivo.