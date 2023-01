Pergolettese-FeralpiSalò oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Pergolettese-FeralpiSalò sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la ventitreesima giornata del girone A di Serie C 2022/2023. Scontro tra la seconda in classifica, la formazione ospite, e i padroni di casa che invece si trovano nella parte bassa della graduatoria e vogliono risalire la china. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 17.30 di sabato 21 gennaio, diretta tv all’interno di Diretta Gol su Sky Sport 252 con streaming su Sky Go, diretta integrale su Eleven Sports.

