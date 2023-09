LIVE – Palermo-Feralpisalò 3-0, Serie B 2023/2024 (DIRETTA)

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Palermo-Feralpisalò, match della quarta giornata di Serie B 2023/2024. Si parte alle 18:30 di oggi, sabato 2 settembre. Dopo il turno infrasettimanale, le squadre tornano in campo con stati d’animo diversi. Zero punti e una differenza reti di -7 per i neopromossi che al Barbera cercano l’impresa. I rosanero invece cercano la prima vittoria casalinga della stagione dopo un punto col Bari e un successo esterno sulla Reggiana. Corini vuole risposte dai suoi giocatori davanti ad un pubblico che vuole lottare per il ritorno in A. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale.

Palermo-Feralpisalò 3-0 (16′ Insigne, 46′ Stulac, 85′ Di Francesco)

FINISCE QUI, PALERMO BATTE FERALPISALÒ 3-0!

90′ – 5 minuti di recupero

90′ – PALO DEL PALERMO! Colpo di testa di Vasic su cross dalla sinistra, Pizzignacco è battuto ma la palla si stampa sul legno!

85′ – ARRIVA IL TRIS DEL PALERMO! SUBITO DI FRANCESCO! Ripartenza letale dei rosanero, conduce Di Francesco, dai e vai con Soleri e il nuovo acquisto ex Lecce batte Pizzignacco col mancino da pochi passi. 3-0!

82′ – Ultimo cambio per Vecchi: fuori Compagnon, migliore dei suoi, e dentro Parigini

79′ – Arriva l’esordio del nuovo acquisto del Palermo: dentro Federico Di Francesco al posto di Di Mariano. Fuori anche Brunori, al suo posto Soleri

77′ – Ha alzato il baricentro ora la Feralpisalò, che prova a rifarsi sotto con orgoglio e trovare finalmente la prima rete della sua storia in Serie B

72′ – Prova a cambiare qualcosa la Feralpisalò: fuori Ferrarini e La Mantia, dentro Butic e il neo acquisto Letizia

69′ – CECCARONI! Colpo di testa da calcio d’angolo del centrale rosanero, grande risposta di Pizzignacco a dire di no!

63′ – Doppia sostituzione anche per Corini: fuori Aurelio e Henderson, spazio a Lund e Vasic

57′ – Doppio cambio per Vecchi: fuori Bacchetti e Di Molfetta, dentro Hergheligiu e l’ex di turno Felici

56′ – Ancora Ceppitelli! Nuovamente pericolosi i gardesani da palla inattiva, colpo di testa che finisce alto

54′ – SEGRE! Gran tiro da fuori dell’ex Torino, palla che finisce di pochissimo alta sopra la traversa a Pizzignacco battuto!

50′ – CLAMOROSA OCCASIONE PER LA FERALPI! Sbaglia Pigliacelli su calcio da fermo, la sfera arriva sui piedi di Ceppitelli che manda incredibilmente a lato! Non riesce a sbloccarsi la Feralpisalò, che rimane a quota 0 gol segnati in questo inizio di stagione

50′ – Ammonito Valente, punizione dalla trequarti per gli ospiti

46′ – RADDOPPIO DEL PALERMO! GOL DI STULAC! Errore in fase di disimpegno di Pizzignacco, ripartono i rosanero con Segre che serve Stulac. Lo sloveno fa tutto benissimo e con un destro chirurgico fa 2-0!

46′ – Riparte la seconda frazione

FINE PRIMO TEMPO

45′ – 2 minuti di recupero

41′ – Problemi fisici per l’autore del gol Insigne, che è costretto ad uscire dal campo. Al suo posto dentro Valente

39′ – STULAC! PALERMO A CENTIMETRI DAL 2-0! Palla respinta dalla difesa, da fuori area calcia di controbalzo con il collo esterno lo sloveno, palla che sfiora il palo e finisce sul fondo. Brividi per la Feralpisalò

37′ – Ci prova Compagnon! Azione personale e tiro da fuori del numero 14 della Feralpi, palla a lato

35′ – BRUNORI! Sbaglia Ceppitelli, il capitano rosanero è da solo ma calcia male tra le braccia di Pizzignacco. Occasione sciupata dal Palermo per il raddoppio

34′ – Il Palermo fa la partita controllando il ritmo senza però affondare il colpo

27′ – Non pervenuta fin qui la reazione degli ospiti

16′ – PALERMO IN VANTAGGIO! HA SEGNATO INSIGNE! Ripartenza fulminante dei rosanero, Henderson serve Insigne che di prima la piazza con un preciso mancino a giro nell’angolino. Pizzignacco non può nulla ed è 1-0 per i padroni di casa!

15′ – INSIGNE! Si accentra il numero 11 rosanero che poi lascia partire un tiro a giro che però e debole. Controlla Pizzignacco e sfera che esce a lato

11′ – ALTRA CHANCE PALERMO! Lancio di Di Mariano a scavalcare la difesa per Brunori, non esce Pizzignacco ma il capitano rosanero manda a lato con l’esterno. Seconda opportunità nel giro di un minuto e mezzo per il Palermo!

9′ – OCCASIONE PALERMO! Sponda di Ceccaroni in area, palle per Segre che in girata va vicinissimo al gol, ma la palla è fuori di poco!

8′ – Inizio di gara piuttosto tranquillo e senza pericoli per le due difese

1′ – Dopo il minuto di silenzio per ricordare le vittime dell’incidente ferroviario di Brandizzo prende il via al match

18.25 – Buonasera amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale del match Palermo-Feralpisalò, valido per la quarta giornata di Serie B. Tra poco si comincia!