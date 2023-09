Bundesliga 2023/2024: terza vittoria per il Bayern, Sané e Tel rimontano il ‘Gladbach

Tre su tre per il Bayern Monaco, che nel match valevole per la terza giornata di Bundesliga 2023/2024 supera in rimonta la sua bestia nera, il Borussia Moenchengladbch. La squadra di casa chiude il primo tempo in vantaggio grazie alla rete di Itakura, ma nella ripresa i bavaresi ribaltano la situazione. Al 58′ è Sané a trovare la via del gol, mentre a 3 minuti dal 90′ è Tel a firmare il colpo di testa vincente, sugli sviluppi di un corner, che regala i tre punti alla squadra di Tuchel. Bayern che resta dunque in vetta alla classifica a punteggio pieno, a pari merito con il Bayer Leverkusen.

