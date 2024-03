Gravi scontri in Padova-Catania: tifosi ospiti invadono il campo e assaltano ultras veneti, interviene la Polizia

Gravi scontri in Padova-Catania, finale di andata della Coppa Italia Serie C. I tifosi ospiti sono riusciti a sfondare le barriere e hanno invaso il campo, di conseguenza hanno raggiunto il settore degli ultras veneti e hanno provato a scavalcare le barriere per venire a contatto. La situazione si è inevitabilmente surriscaldata ed è intervenuta in massa la Polizia per riportare tutto a una situazione di normalità. Immagini davvero brutte quelle che arrivano dall’Euganeo. La partita nel secondo tempo non ricomincia per il momento in attesa che vengano ripristinate le condizioni di sicurezza.

AGGIORNAMENTO 21.05 – Finalmente si può ricominciare a giocare dopo una pagina orribile di sport.