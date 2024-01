LIVE – Napoli-Inter, Mazzarri in conferenza stampa (DIRETTA)

Il Napoli, dopo aver spazzato via la Fiorentina nella semifinale di venerdì, provare a portare a casa il primo trofeo stagionale nel match contro l’Inter valevole per la finale della Supercoppa Italiana 2024. Per il club campano questa sfida rappresenta un’importante occasione di riscattare una stagione che finora non ha regalato soddisfazioni. Nella giornata odierna di domenica 21 gennaio, il tecnico del club partenopeo Walter Mazzarri, parlerà in conferenza stampa per presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti.

DOVE VEDERE LA CONFERENZA STAMPA

Sportface.it seguirà il tutto in diretta attraverso degli aggiornamenti in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA FARE REFRESH O CLICCARE F5

____________________________________________________________________________