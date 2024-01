Milan, Salvini: “Solidarietà a Maignan, cori razzisti vergognosi”

Parole di vicinanza anche da Matteo Salvini per il portiere rossonero Mike Maignan, bersaglio di espressioni razziste nella sfida di Serie A tra Udinese e Milan. I cori sono “vergognosi e spero che il 2024 porti una nuova cultura e un nuovo spirito sportivo negli stadi – ha detto il leader della Lega -. Spero che chi di competenza intervenga, ho visto la società dell’Udinese è già intervenuta con parole chiare, penso non si possa colpevolizzare intere città o società per pochi idioti. Conto che si dibatta solo di eventi sportivi“. “Ieri poi abbiamo incredibilmente vinto a Udine, diciamo che questi scemi ci hanno portato fortuna. Maignan ha tutta la mia solidarietà da sportivo, tifoso, da italiano e da persona civile“, ha concluso il vicepremier e ministro per Infrastrutture a margine di una visita al Viola Park, centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli