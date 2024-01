Formazioni ufficiali Empoli-Monza, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Empoli-Monza, match valevole per la ventunesima giornata di Serie A 2023/2024. La prima di Davide Nicola è subito molto importante perché mette in palio punti pesanti contro un’avversaria che non sta attraversando un momento particolarmente positivo. Neppure i bookmakers si sbilanciano più di tanto sull’incontro, il cui esito è tutt’altro che scontato. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due allenatori.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

EMPOLI: Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Zurkowski, Grassi, Marin; Cambiaghi, Cerri, Gyasi.

MONZA: Sorrentino; Izzo, Marì, Caldirola; Pereira, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo.