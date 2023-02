Arnold Clark Cup, l’Italia chiude con una vittoria: Rosucci all’ultimo respiro batte la Corea del Sud

Si chiude con una vittoria l’esperienza dell’Italia alla Arnold Clark Cup: le ragazze della ct Bertolini superano per 2-1 la Corea del Sud, registrando la prima vittoria del torneo dopo le sconfitte con Belgio e Inghilterra. Nonostante una formazione ampiamente rimaneggiata, l’Italia si ritrova in vantaggio già al 7′ con il colpo di testa di Caruso su cross di Serturini. Si vedono anche alcuni spunti interessanti, come il pressing alto dell’Italia, che per larghi tratti comanda il gioco, ma di situazioni da gol non se ne vedono più. L’atteggiamento positivo dell’Italia si vede anche nel secondo tempo, con Cantore che sfiora il raddoppio. A 20 minuti dal termine, però, la doccia gelata: Ji So-yun sfrutta una disattenzione della retroguardia e segna con un tiro a giro. L’Italia torna ad attaccare ma non trova sbocchi, e anzi sono le asiatiche ad andare vicine al gol: Rosucci si deve impegnare per salvare sulla linea. E proprio Rosucci regala la vittoria alle Azzurre, a tempo ampiamente scaduto: al 94′, infatti, la juventina risolve una mischia nell’ultima azione della partita.