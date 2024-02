LIVE – Monopoli-Juve Stabia 1-3, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Monopoli-Juve Stabia, match valido per la venticinquesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Al Simone Vito Veneziani i pugliesi sfidano i campani con in palio tantissimo: gli ospiti sono in testa alla classifica a +6 sulla prima inseguitrice, i padroni di casa si trovano in zona playout e devono allontanarsi dalle sabbie mobili. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 14 di domenica 11 febbraio.

Monopoli-Juve Stabia 1-3 (40′ Borello, 51′ Piovanello, 65′ Adorante, 94′ Piovanello)

FISCHIO FINALE

94′ – PIOVANELLO CHIUDE I CONTI! RECUPERA PALLA, SALTA IL PORTIERE E SEGNA IL 3-1!

91′ – Monopoli che prova ancora farsi vedere in area, per ora senza successo.

90′ – Cinque minuti di recupero!

85′ – Ultimi minuti di gara. La capolista del girone C prova a gestire una situazione favorevole.

78′ – Il Monopoli ci prova con grande determinazione nonostante i due uomini in meno, ma è chiaramente un’impresa improba.

72′ – Partita ovviamente che ovviamente ora vede un assedio da parte della Juve Stabia.

70′ – In nove il Monopoli! Altro fallo pericoloso, questa volta da parte di De Risio!

65′ – Adorante con un destro da pochi metri! Vantaggio ospite: 1-2

65′ – GOL JUVE STABIA!! PUNTEGGIO RIBALTATO!

60′ – Palo di Bellich! Ma è offside!

57′ – Continua ad attaccare la Juve Stabia. Ancora Adorante, salva Gelmi.

51′ – Cross di Piovanello che si infila in porta! Bisognerà capire se Adorante ha toccato o meno leggermente il pallone. Ma in ogni caso arriva l’1-1. Sfrutta la superiorità numerica la squadra ospite.

51′ – GOL! IL PAREGGIO DELLA JUVE STABIA!

45′ – Si riprende!

FINE PRIMO TEMPO

45′ – Due minuti di recupero.

45′ – Improvvisamente partita che si è accesa! Resta in 10 il Monopoli! Espluso Hamlili per un intervento duro attorno alla metà campo.

41′ – Allontanato l’allenatore della Juve Stabia, Pagliuca. Proteste troppo accese da parte sua.

40′ – GOL! BORELLO NON SBAGLI DAGLI 11 METRI!

38′ – RIGORE MONOPOLI! Il solito Bulevardi semina il panico e viene atterrato!

35′ – Torna in avanti il Monopoli. Ancora tutto nasce dai piedi di Bulevardi, che cerca Viteritti, il quale però spreca da buona posizione. Palo!

27′ – Grande chance per Piscopo che lanciato in profondità prova a scavalcare il portiere con un pallonetto. Finisce però alto.

25′ – Fase ora più di studio tra le squadre. Ritmi più bassi e meno occasioni.

18′ – Finalmente anche la Juve Stabia prova a farsi vedere in avanti. Primo corner per gli ospiti.

15′ – Altra iniziativa che nasce dal piede di Bulevardi. Entra in area e mette un palla rasoterra al centro, ma non arriva nessuno dei compagni.

11′ – A un passo dalla rete il Monopoli! Bulevardi ci prova da calcio piazzato, la palla scheggia leggermente il palo.

9′ – Ancora Monopoli in attacco. Punizione dal limite, giallo per Romeo.

5′ – Primo calcio d’angolo, è in favore del Monopoli. Allontana la difesa campana.

1′ – Finalmente si parte!

14:00 – Qualche minuto di ritardo, le squadre stanno arrivando ora in campo.

13:55 – Buongiorno, amici di Sportface. Tra pochi minuti il calcio d’inizio della sfida.