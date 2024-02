Stoccarda-Mainz interrotta: tifosi lanciano palline da tennis in campo per protesta

La partita di Bundesliga tra Stoccarda e Mainz è stata interrotta dopo pochi minuti dal calcio d’inizio. Per la precisione al 12′ è stato fermato il gioco dall’azione dei tifosi, che hanno cominciato a tirare palline da tennis e altri oggetti in campo in segno di protesta per l’ingresso di fondi stranieri nel campionato tedesco. Il minuto scelto è simbolico visto che strizza l’occhio al numero dodici, quello con cui si identificano i tifosi, dodicesimo uomo in campo.