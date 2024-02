Serie C 2023/2024, rimonta vincente della Juve Stabia. Ok anche Latina, Giugliano e Ancona

La Juve Stabia prosegue la sua straordinaria stagione e vince ancora, anche a Monopoli e vola a 54 punti nel Girone C di Serie C. Un inizio complicato contro il Monopoli, che passa in vantaggio su rigore di Borello. Il rosso diretto di Hamlili, arrivato sul finire della prima frazione, però cambia il match. Nell’intervallo la capolista ribalta il risultato con Piovanello e Adorante; poi il Monopoli resta addirittura in nove, nel recupero subisce un’altra rete di Piovnanello ed è costretto a incassare la seconda sconfitta di fila.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Altra rimonta è quella del Latina, che dopo essere passata in svantaggio con il Brindisi a causa del gol siglato da Trotta, ribalta il punteggio con la doppietta in sei minuti firmata da Fabrizi. Continua la striscia utile del Giugliano, che allo scoccare del 90′ con Salvemini trova il 2-1 con il quale batte la Virtus Francavilla.

Nel Girone B il turno si chiude con un’importante vittoria dell’Ancona nel match salvezza contro l’Olbia. La formazione marchigiana grazie alle reti di Saco e Paolucci si impone 2-0 davanti al pubblico di casa e riesce a interrompere la striscia negativa, salendo 28 punti. Resta decisamente complicata la situazione della formazione sarda, ancora ferma a quota 20.