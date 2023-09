Ciclismo, Europei Drenthe 2023: Ganna, Trentin e Viviani nella prova in linea Elite

Si avvicina l’inizio degli Europei di ciclismo su strada, in corso di svolgimento a Drenthe, in Olanda, dal 20 al 24 settembre e per la cinque giorni i Paesi Bassi accoglieranno oltre 850 partecipanti provenienti da 40 nazioni, con 14 titoli messi in palio. Alcune assenze per l’Italia, che ha diramato le convocazioni. Nella prova in linea Elite troveremo Filippo Ganna, Edoardo Affini, Matteo Trentin, Elia Viviani, Luca Mozzato, Andrea Pasqualon, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo.

“È un gruppo composto da tanti elementi di esperienza, ognuno con un ruolo importante e ben definito, e correrà con l’intento di supportare i nostri due punti di riferimento, Filippo Ganna e Matteo Trentin. E’ con noi anche Elia Viviani, un grandissimo campione sia su pista che su strada e che sta vivendo una trasformazione particolare della sua carriera. La sua presenza è fondamentale: è un uomo squadra ed un grande regista. Per la squadra è un enorme valore aggiunto”, ha spiegato il ct azzurro, Daniele Bennati.