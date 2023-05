LIVE – Milan-Inter, Pioli in conferenza stampa (DIRETTA)

Il Milan, reduce dall’importante vittoria in campionato con la Lazio, si prepara a tornare in campo contro l’Inter nel match valevole per la semifinale di andata di Champions League 2022/2023. Una sfida molto importante per entrambe le squadre e che potrebbe permettere ai rossoneri di tornare in finale ad Istanbul, dove 18 anni fa persero il trofeo contro il Liverpoool. Nella giornata odierna, martedì 9 maggio, il tecnico rossonero Stefano Pioli, parlerà in conferenza stampa per presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti.

