Juventus-Sivigilia, i convocati di Mendilibar: presenti Lamela e Ocampos, assente Suso

La Juventus, dopo l’importante successo in campionato sull’Atalanta, tra due giorni tornerà in campo all’Allianz Stadium per affrontare il Siviglia nel match valevole per l’andata delle semifinali di Europa League 2022/2023. Nonostante manchi ancora un po’ di tempo prima dell’appuntamento, l’allenatore del club spagnolo José Luis Mendilibar ha già diramato la lista dei calciatori convocati, tra i quali non figurano l’ex Milan Suso e Nianzou. Sono presenti, invece, Lucas Ocampos ed Erik Lamela, che sono reduci da alcuni problemi fisici. Ecco l’elenco completo degli uomini a disposizione del tecnico iberico.

Portieri: Bounou, Dmitrovic, Alberto Flores;

Difensori: Jesus Navas, Bade, Montiel, Rekik, Acuña, Alex Telles;

Centrocampisti: Fernando, Gudelj, Manu Bueno, Oliver Torres, Rakitic;

Attaccanti: Lamela, Ocampos, Bryan Gil, Papu Gomez, Rafa Mir, En-Nesyri.