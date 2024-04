Atp Monaco 2024: primo titolo nel circuito maggiore per Struff, Fritz ko

Arriva il primo titolo in carriera, nel circuito maggiore, per Jan-Lennard Struff. Il tedesco trionfa in finale nell’Atp 250 di Monaco di Baviera in finale contro Taylor Fritz. 7-5 6-3 il punteggio a favore del classe 1990 di Warstein, che aveva già dimostrato un’ottima condizione fisica in semifinale strapazzando Rune (6-2 6-0). Prima gioia nei tornei Atp per Struff, che riscatta le tre finali perse (Stoccarda e Madrid 2023 e Monaco 2021) e si conferma al 24° posto della classifica mondiale (1628 punti live ranking). 250 punti importanti per il tedesco, che settimana prossima dovrà difendere la finale nel Masters 1000 di Madrid. Struff perderà 600 punti e aprirà il torneo ai margini della top 50 in 49ª posizione. Niente da fare per Fritz, che manca l’appuntamento con il primo titolo stagionale, ma proverà a ripetersi a Madrid dove troverà una superficie molto più veloce degli altri tornei su terra già affrontati.